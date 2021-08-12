На Хмельниччині буревій зламав понад сто гектарів лісу
На Хмельниччині внаслідок буревію пошкоджено та виламано дерева більш як на сто гектарах в Дунаєвецькому та Маківському лісництвах
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Хмельницьке обласне Управління лісового та мисливського господарства.
"Буревій, який днями пронісся по території Кам’янець-Подільського району, зачепив і лісові угіддя ДП "Кам’янець-Подільське лісове господарство", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що працівниками підприємства оглянуто пошкодженні насадження, визначено збитки та намічено заходи з ліквідації наслідків негоди.
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