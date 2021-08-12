На Хмельниччині буревій зламав понад сто гектарів лісу

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Хмельницьке обласне Управління лісового та мисливського господарства.



"Буревій, який днями пронісся по території Кам’янець-Подільського району, зачепив і лісові угіддя ДП "Кам’янець-Подільське лісове господарство", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що працівниками підприємства оглянуто пошкодженні насадження, визначено збитки та намічено заходи з ліквідації наслідків негоди.



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