Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у telegram.

За його словами, 25 червня, під час повітряної тривоги наші ППО збили дві ракети.

"Падіння уламків відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі. Травмованих немає. Уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району. Загиблих та травмованих нема. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках", - сказав Гамалій.

Під час повітряної тривоги 14 червня над Хмельницькою областю збили ракету.

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