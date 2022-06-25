На Хмельниччині ППО збила дві ворожі ракети
У суботу, 25 червня, сили протиповітряної оборони збили у Хмельницькій області дві російські ракети
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у telegram.
За його словами, 25 червня, під час повітряної тривоги наші ППО збили дві ракети.
"Падіння уламків відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі. Травмованих немає. Уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району. Загиблих та травмованих нема. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках", - сказав Гамалій.
- Під час повітряної тривоги 14 червня над Хмельницькою областю збили ракету.
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