Над Хмельниччиною сили ППО збили ворожу ракету, уламки впали в полі

Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає", – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, жертв і руйнувань немає, триває пошук місця падіння уламків збитої ракети.

Сьогодні, 14 червня, під час повітряної тривоги сили ППО також збили ракети над Тернопільською та Львівською областями.

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