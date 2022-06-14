Над Хмельниччиною сили ППО збили ворожу ракету, уламки впали в полі
Під час повітряної тривоги 14 червня над Хмельницькою областю збили ракету
Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.
"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає", – йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, жертв і руйнувань немає, триває пошук місця падіння уламків збитої ракети.
- Сьогодні, 14 червня, під час повітряної тривоги сили ППО також збили ракети над Тернопільською та Львівською областями.
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