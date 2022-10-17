На Хмельниччині пролунали вибухи

Про це інформує в телеграмі голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"У Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО!" - йдеться в повідомленні.

Сигнал повітряної тривоги в області розпочався о 12:51.

10 жовтня Окупанти вдарили по Хмельниччині, були перебої з електропостачанням.

На Хмельниччині та на Вінничині 16 жовтня були помічені ворожі дрони.