На Хмельниччині пролунали вибухи
17 жовтня близько другої години дня в Хмельницькій області пролунали вибухи
Про це інформує в телеграмі голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"У Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО!" - йдеться в повідомленні.
Сигнал повітряної тривоги в області розпочався о 12:51.
- 10 жовтня Окупанти вдарили по Хмельниччині, були перебої з електропостачанням.
- На Хмельниччині та на Вінничині 16 жовтня були помічені ворожі дрони.
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