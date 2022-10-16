На заході України помічені ворожі дрони

Про це повідомив мер Кам'янця-Подільського Михайло Посітко у своєму телеграмі.

Він наголосив, що дрони летять на захід України, тож наразі варто перебувати в укриттях.

Пізніше місцеві телеграм-канали повідомили про дрони на Хмельниччині та над Кам'янцем-Подільським.

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