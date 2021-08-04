На Хмельниччині у ДТП загинув 4-річний хлопчик

Про це повідомляє прес-служба поліції.



"Перевірка показала, що 45-річний чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. ДТП сталася 4 серпня близько 12:00 год. на автодорозі в с. Бережанка Чемеровецької тергромади", - йдеться у повідомленні.



45-річний водій молоковоза не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. У результаті ДТП загинув 4-річний хлопчик, який перебував у кабіні вантажівки.



Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.



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