На Хмельниччині зіткнулися легковики: загинули троє людей, ще троє постраждали

Про це повідомляє сайт Нацполіції у Хмельницькій області.



Аварія трапилася близько 22:55 на трасі Житомир-Чернівці поблизу с. Слобідка-Рахнівська.



У результаті ДТП на місці загинули 25-річний житель с. Рахнівка, який кермував автомобілем ВАЗ 21061, водій ВАЗ 2105 - 45-річний житель с. Гринчук, а також 43-річна жителька м. Одеса - пасажирка ВАЗ 2105.



Троє пасажирів ВАЗ 2105 - двоє 46-річних чоловіків і 11-річний син загиблої - отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.



За фактом ДТП відкрито провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.



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