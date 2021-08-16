На Хмельниччині звільнили чотирьох працівників дитячого табору: вмикали Моргенштерна та "Катюшу"

Про це повідомляє Суспільне.Поділля.

"Чотирьох працівників позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Чайка" Хмельницької міської ради було звільнено через те, що вони в освітньо-виховному процесі використовували російський радянський репертуар та включали дітям пісні заборонених в Україні артистів", - йдеться у повідомленні.

Пластунка Леся Іващенко зазначила, що вона чула, що у "Чайці" дітям вмикали пісню "День победы" та пісні забороненого в Україні російського репера Моргенштерна.

Вона повідомила, аби вплинути на ситуацію із репертуаром у таборі, пластуни звертались до директора, але зв’язатися із ним не змогли. Керівник "Чайки» відреагував після того, як Іващенко опублікувала у Facebook відео з музикою із табору. "Мені повідомили, що мала бути концертна програма, постановка "Повернення солдата додому", це про події Другої Вітчизняної війни, тому була використана ця музика, ця пісня. Але, всі відео, всі постановки, які готують діти, перевіряються нашим культорганізатором, старшим вихователем, тобто вони мали перевірятися, і якщо ця пісня чи постановка не відповідають, будемо так казати нормам, то ця сценка скасовується, замінюється пісня чи вся постановка. Я можу відповідально заявити, що Монгерштерна я заборонив ще на першій зміні, коли почув, що його включали на дискотеці. А "Катюші" я тут, скільки працюю, то жодного разу не чув", - наголосив директор дитячого табору Антон Белінський. Відповідно до закону про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою освіти є українська, тому всі культурно-мистецькі заходи мають проводитись українською, пояснює юристка Ольга Чорна. "Крім того, відповідно до рішення ради Національної безпеки і оборони та рішень Служби безпеки України, є чіткий перелік осіб, яким заборонено в’їзд на територію України. І прослуховування музики цих осіб - це також є підрив національної безпеки і оборони. Тобто, у нас є порушення дії двох спеціальних норм - вимоги використання під час заходів в освітніх закладах державної мови і вимоги ради Національної безпеки і оборони щодо прослуховування музики осіб, визначених цією радою. Вдома, у колі друзів, ми можемо слухати музику, яка нам до вподоби, але на публічних заходах, в освітніх закладах маємо підпорядковуватися вищезазначеним вимогам", - коментує юристка. За словами Белынського, наразі в таборі змінили музичний репертуар та посилили нагляд за дозвіллям вихованців. Нагадаємо, раніше у 1-ій міській гімназії Черкас, яка є асоційованою школою ЮНЕСКО, вчителька музики стала фігурантом гучного скандалу. Вона змушувала учнів 4 класу співати радянські пісні "Катюша", "Синенький платочек" і "Вставай, страна огромная", а також показала пропагандистське відео з президентом Росії Володимиром Путіним.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb