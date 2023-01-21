На Хмельницькій АЕС побудують два нових енергоблоки за технологією США, - Галущенко
Кабмін ухвалив рішення про початок будівництва двох енергоблоків АР 1000 на Хмельницькій АЕС, це технологія американської компанії Westinghouse
Про це мовиться на Урядовому порталі.
"Будівництво реакторів AP1000 американської компанії Westinghouse в Україні є потужною крапкою у завершенні співробітництва із Росією у сфері атомної енергетики. Сьогодні кабінет міністрів ухвалив рішення про те, що ми починаємо розробку технічної документації щодо нового типу реакторів, які в Україні ніколи не будувалися. Тобто ми закінчили еру створення атомної генерації за радянською технологією", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.
Зазначається, що за планом два енергоблоки мають побудувати до 2030 - 2032 року, однак на це можуть вплинути воєнні дії.
Вартує один енергоблок Westinghouse близько $5 млрд.
"Реактор AP1000® компанії Westinghouse - це реактор ІІІ+ покоління, який має суттєві переваги у порівнянні з радянським ВВЕР-1000 (сьогодні в Україні експлуатуються 13 таких енергоблоків), особливо за рівнем безпеки, технічними та економічними показниками", - резюмовано в повідомленні.
- Нагадаємо, в Енергоатомі повідомили, що від 3 січня один з енергоблоків проходитиме плановий капітальний ремонт, який відбувається раз на чотири роки.
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