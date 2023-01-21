Про це мовиться на Урядовому порталі.

"Будівництво реакторів AP1000 американської компанії Westinghouse в Україні є потужною крапкою у завершенні співробітництва із Росією у сфері атомної енергетики. Сьогодні кабінет міністрів ухвалив рішення про те, що ми починаємо розробку технічної документації щодо нового типу реакторів, які в Україні ніколи не будувалися. Тобто ми закінчили еру створення атомної генерації за радянською технологією", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначається, що за планом два енергоблоки мають побудувати до 2030 - 2032 року, однак на це можуть вплинути воєнні дії.

Вартує один енергоблок Westinghouse близько $5 млрд.

"Реактор AP1000® компанії Westinghouse - це реактор ІІІ+ покоління, який має суттєві переваги у порівнянні з радянським ВВЕР-1000 (сьогодні в Україні експлуатуються 13 таких енергоблоків), особливо за рівнем безпеки, технічними та економічними показниками", - резюмовано в повідомленні.

Нагадаємо, в Енергоатомі повідомили, що від 3 січня один з енергоблоків проходитиме плановий капітальний ремонт, який відбувається раз на чотири роки.

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