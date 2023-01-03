Енергоатом виводить один енергоблок в ремонт, в Україні їх працюватиме 8

Про це ДП НАЕК "Енергоатом" пише у телеграмі.

Зазначається, що ремонт здійснюється задля забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

"Під час капремонту проводиться повне вивантаження активної зони реактора, контроль цілісності корпусу реактора автоматичним маніпулятором, попереджувальний ремонт обладнання, вивезення відпрацьованого та завантаження свіжого ядерного палива", - пояснює Енергоатом.

На час ремонту, в енергосистемі України працюватиме вісім енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній державі території.

Енергоатом нагадує, що всі 6 енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені, їхнє включення блокується загарбниками. Наразі ЗАЕС продовжує постійно споживати електроенергію на власні потреби від енергосистеми України.

Раніше Енергоатом повідомив, що усі атомні блоки на підконтрольній Україні території працюють на повну потужність, попри масовану ракетну атаку росіян 29 грудня.

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