Про це повідомляє Енергоатом.

"Сьогодні, 30 грудня 2022 року, всі 9 блоків вітчизняних атомних електростанцій на підконтрольній державі території працюють на максимальній наявній потужності та видають в українську енергосистему 7200 МВт", - ідеться в повідомленні.

Також там нагадали, що до української енергосистеми не підключено Запорізьку АЕС.

Раніше очільник Міненерго казав, що окупована ЗАЕС – це найбільша втрата української енергосистеми за час війни, адже на станції - 6 енергоблоків, які ще в лютому видавали в енергосистему України більше 6 000 МВт електроенергії.

6 грудня у Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС.

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