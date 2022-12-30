Усі атомні блоки на підконтрольній Україні території працюють на повну потужність, – Енергоатом
Усі атомні блоки на підконтрольній Україні території працюють на повну потужність, незважаючи на масовану ракетну атаку росіян 29 грудня
Про це повідомляє Енергоатом.
"Сьогодні, 30 грудня 2022 року, всі 9 блоків вітчизняних атомних електростанцій на підконтрольній державі території працюють на максимальній наявній потужності та видають в українську енергосистему 7200 МВт", - ідеться в повідомленні.
Також там нагадали, що до української енергосистеми не підключено Запорізьку АЕС.
- Раніше очільник Міненерго казав, що окупована ЗАЕС – це найбільша втрата української енергосистеми за час війни, адже на станції - 6 енергоблоків, які ще в лютому видавали в енергосистему України більше 6 000 МВт електроенергії.
- 6 грудня у Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС.
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