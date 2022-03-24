На Київщині 498 населених пунктів залишилися без електрики, 73 – без газу, минулої доби з області евакуювали 1270 людей
Станом на 24 березня, через бойові дії на Київщині 498 населених пунктів залишилися без електрики, 73 – без газу. Людей з області продовжують евакуйовувати
Про це повідомив голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.
Він повідомив, що наразі на Київщині знеструмлено 498 населені пункти. Протягом минулої доби було відновлено електропостачання 28 населені пункти
Без газопостачання залишається 73 населені пункти:
- Бучанський район
- Вишгородський район
- Броварський район
- Фастівський район
Також відомо, що 23 березня на Київщині вдалося евакуювати 1270 осіб, серед них – 159 дітей. Евакуація проводилася трьома гуманітарними коридорами. Участь брали 15 автобусів та 184 приватні автівки. Сьогодні, 24 березня, відкриті декілька гуманітарних коридорів з Богданівки, Великої Димерки, Макарова та Бервиці", – додав голова гуманітарного штабу Київщини.
- Нагадаємо, окупанти від початку масштабної війни пошкодили у Києві 87 житлових будинків, 12 шкіл і 6 дитсадків.
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