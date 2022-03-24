На Київщині 498 населених пунктів залишилися без електрики, 73 – без газу, минулої доби з області евакуювали 1270 людей

Про це повідомив голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.



Він повідомив, що наразі на Київщині знеструмлено 498 населені пункти. Протягом минулої доби було відновлено електропостачання 28 населені пункти



Без газопостачання залишається 73 населені пункти:

Бучанський район

Вишгородський район

Броварський район

Фастівський район

Нагадаємо, окупанти від початку масштабної війни пошкодили у Києві 87 житлових будинків, 12 шкіл і 6 дитсадків.

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"Аварійно-відновлювальні роботи в області продовжуються, щойно бригади отримують можливість їх безпечно виконувати", – наголошує Кулеба.Також відомо, що 23 березня на Київщині вдалося евакуювати 1270 осіб, серед них – 159 дітей. Евакуація проводилася трьома гуманітарними коридорами. Участь брали 15 автобусів та 184 приватні автівки. Сьогодні, 24 березня, відкриті декілька гуманітарних коридорів з Богданівки, Великої Димерки, Макарова та Бервиці", – додав голова гуманітарного штабу Київщини.