Окупанти від початку масштабної війни пошкодили у Києві 87 житлових будинків, 12 шкіл і 6 дитсадків
Станом на четвер, 24 березня, окупанти пошкодили у Києві 87 житлових будинків, а також 12 шкіл та 6 дитячих садочків
Про це повідомляє пресцентр КМДА.
"У Києві від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 12 шкіл та 6 дитячих садочків", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 23 березня російські окупаційні війська знову обстріляли українську столицю. В результаті обстрілів пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах.
- Додамо, на Київщині знеструмлено 491 населений пункт, 75 залишилися без газу.
- Також повідомляли, що у середу, 23 березня, російські окупанти обстріляли блокпост у місті Славутич на Київщині.
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