Окупанти знову обстріляли Київ: пошкоджені ТЦ, багатоповерхівки та приватні будинки

Про це повідомляє КМДА.

Відомо, що у Святошинському районі під час бомбардувань пошкоджено торговий центр, два будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Рятувальники ліквідували пожежі. Про постраждалих інформації наразі немає.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, навіщо в місті та області військове командування посилює комендантську годину.

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Також зранку 23 березня окупанти обстріляли Шевченківський район. Виникли пожежі в кількох приватних будинках та в багатоповерхівці. Четверо осіб отримали поранення, на місці працюють медики. Інформація про руйнування уточнюється.