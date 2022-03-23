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Окупанти знову обстріляли Київ: пошкоджені ТЦ, багатоповерхівки та приватні будинки

23 березня, 2022 середа
10:46
війна з Росією обстріл Києва

Російські окупаційні війська знову обстріляли українську столицю. В результаті обстрілів пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах.

Про це повідомляє КМДА.

Відомо, що у Святошинському районі під час бомбардувань пошкоджено торговий центр, два будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Рятувальники ліквідували пожежі. Про постраждалих інформації наразі немає.

Також зранку 23 березня окупанти обстріляли Шевченківський район. Виникли пожежі в кількох приватних будинках та в багатоповерхівці. Четверо осіб отримали поранення, на місці працюють медики. Інформація про руйнування уточнюється.
  • Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, навіщо в місті та області військове командування посилює комендантську годину.

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Київ
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