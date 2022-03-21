Ймовірністю нових окупаційних обстрілів та для знищення російських ДРГ: Кличко пояснив, навіщо на Київщині посилили комендантську годину

Про це він сказав у ефірі національного телемарафону.

"Посилення комендантської години пов’язане з великою ймовірністю нових обстрілів. Тому військові рекомендують не покидати своїх домівок і, якщо є можливість, залишатися в укриттях. Або слідувати до них одразу після сигналу тривоги. По-друге, це пов’язано з активною роботою диверсійно-розвідувальних груп. Велика кількість ДРГ вже ліквідовані", – сказав Кличко.

За його словами, збільшення кількості обстрілів житлових кварталів міста російськими військами спрямоване на те, щоб дестабілізувати ситуацію в столиці та посіяти паніку серед людей.

"Агресор хотів захопити Київ протягом 2-3 діб. Нічого у нього не вийшло. Наші військові дають гідну відсіч. І росіяни вже від безсилля починають гатити по домівках мирних людей. Розказуючи у своїй пропаганді, що воюють, нібито, виключно з військовими. Я переконаний, що вони відповідатимуть за свої варварські дії", – наголосив Кличко.

У Києві та Київській області посилено комендантську годину, яка діятиме з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня.