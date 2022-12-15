На Київщині 50% споживачів залишаються без електропостачання

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрацій Олексій Кулеба.

За його словами, погода спричинила аварійні відключення електроенергії в регіоні.

"Київщина. Мокрий сніг та пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії в регіоні. Попри складні погодні умови, енергетики оперативно відновлюють пошкодження. Наразі без електрики через негоду залишаються три населені пункти в Бориспільському районі, це 3800 родин", - написав Кулеба.

"Погода впливає й на темпи відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів РФ мережі. Наразі 50% абонентів планово без електропостачання", - додав він і зазначив, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання й повернути споживачів до графіків планових відключень.

Вдень Укренерго повідомляло, що в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії.

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