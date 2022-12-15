На Київщині 50% споживачів залишаються без електропостачання
У Київській області 50% споживачів залишаються без електропостачання, енергетики працюють над його відновленням, але роботам перешкоджає погода
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрацій Олексій Кулеба.
За його словами, погода спричинила аварійні відключення електроенергії в регіоні.
"Київщина. Мокрий сніг та пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії в регіоні. Попри складні погодні умови, енергетики оперативно відновлюють пошкодження. Наразі без електрики через негоду залишаються три населені пункти в Бориспільському районі, це 3800 родин", - написав Кулеба.
"Погода впливає й на темпи відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів РФ мережі. Наразі 50% абонентів планово без електропостачання", - додав він і зазначив, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання й повернути споживачів до графіків планових відключень.
- Вдень Укренерго повідомляло, що в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе