На Київщині без газу залишаються села Мощун і Почепин

Про це в телеграмі написав начальник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.



"Відновлено послугу з розподілу природного газу у 118 населених пунктах області (117 - повністю та 1 - частково) до 124 077 об’єктів споживачів. Без газопостачання залишаються села Мощун та Почепин Бучанського району (618 об’єктів споживачів)", - зауважив він.



Протягом 4 травня газопостачання відновлювали в Ірпені. Газ з'явився у 41% міста, тобто в 17181 споживачів.

Без світла на Київщині залишається майже 20 тис. осель.

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