На Київщині без газу залишаються села Мощун і Почепин
На Київщині внаслідок війни РФ проти України газу немає в Мощуні й Почепині, ще у 118 населених пуктах газопостачання відновили
Про це в телеграмі написав начальник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.
"Відновлено послугу з розподілу природного газу у 118 населених пунктах області (117 - повністю та 1 - частково) до 124 077 об’єктів споживачів. Без газопостачання залишаються села Мощун та Почепин Бучанського району (618 об’єктів споживачів)", - зауважив він.
Протягом 4 травня газопостачання відновлювали в Ірпені. Газ з'явився у 41% міста, тобто в 17181 споживачів.
- Без світла на Київщині залишається майже 20 тис. осель.
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