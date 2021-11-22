На Київщині легковик протаранив вантажівку і загорівся: є постраждалі
У понеділок, 22 листопада, на Бориспільський трасі під Києвом легковик Ford протаранив вантажівку і загорівся. У результаті ДТП постраждали двоє людей - водія і пасажира госпіталізували у важкому стані
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Автомобіль Ford Mondeo/Fusion рухався в напрямку Борисполя. З нез'ясованих причин керманич Ford не впорався з керуванням і врізався в задню частину вантажного автомобіля з цистерною.
Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, від удару Ford спалахнув. Його загасили автомобілісти, що проїжджали повз, за допомогою близько 15 вогнегасників.
У результаті ДТП постраждали двоє людей - водія і пасажира госпіталізували у важкому стані. Наразі невідомо, чи використовували вони паски безпеки. На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, вони встановлюють всі обставини автопригоди.
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