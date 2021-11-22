На Київщині легковик протаранив вантажівку і загорівся: є постраждалі

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Автомобіль Ford Mondeo/Fusion рухався в напрямку Борисполя. З нез'ясованих причин керманич Ford не впорався з керуванням і врізався в задню частину вантажного автомобіля з цистерною.



Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, від удару Ford спалахнув. Його загасили автомобілісти, що проїжджали повз, за допомогою близько 15 вогнегасників.



У результаті ДТП постраждали двоє людей - водія і пасажира госпіталізували у важкому стані. Наразі невідомо, чи використовували вони паски безпеки. На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, вони встановлюють всі обставини автопригоди.









