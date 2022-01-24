На Київщині легковик протаранив вантажівку: загинуло 4 людини

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.



"37-річний водій автомобіля "Daewoo" не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажівкою "Мercedes-Benz", яка знаходилася на узбіччі дороги", - пишуть у поліції.



Зазначається, що внаслідок ДТП водій легкового автомобіля та 3 його пасажири загинули.



Наразі на місці події працює слідче управління поліції Київщини. Після встановлення усіх обставин ДТП, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

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