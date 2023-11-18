На Київщині нетверезий водій на Hummer врізався в будинок: є постраждалі

Про це пише поліція Київської області.

"Нетверезий 44-річний водій Hummer, рухаючись містом Українка, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з фасадом будинку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вміст алкоголю у крові чоловіка становив 2,03 проміле.

Унаслідок ДТП водія та двох пасажирів доставлено до лікарні з травмами різного ступеня, а чоловіка затримано.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ. Чоловіку загрожує до трьох років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від трьох до п'яти років.