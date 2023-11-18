На Київщині нетверезий водій на Hummer врізався в будинок: є постраждалі
На Обухівщині Київської області 44-річний водій автівки Hummer не впорався із керуванням та врізався у фасад будинку. Унаслідок цього є постраждалі
Про це пише поліція Київської області.
"Нетверезий 44-річний водій Hummer, рухаючись містом Українка, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з фасадом будинку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вміст алкоголю у крові чоловіка становив 2,03 проміле.
Унаслідок ДТП водія та двох пасажирів доставлено до лікарні з травмами різного ступеня, а чоловіка затримано.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ. Чоловіку загрожує до трьох років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від трьох до п'яти років.
- Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою водійці та пасажиру автомобіля Audi, який потрапив у смертельну ДТП на вул. Старокиївській у Києві.
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