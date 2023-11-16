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У Києві 20-річна водійка напідпитку втрапила у ДТП і втекла, загинули дві людини

16 листопада, 2023 четвер
13:31
Кримінал ДТП

12 листопада у Голосіївському районі Києва 20-річна місцева мешканка влаштувала смертельну ДТП та втекла з місця злочину. Правоохоронці затримали підозрювану

Про це повідомляє поліція Києва.

"Аварія за участю двох автівок сталась 14 листопада близько 20:00 години у Голосіївському районі столиці. Попередньо поліцейські встановили, що на вулиці Старокиївська відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей "Ауді" і "Тойота", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП від отриманих травм 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля "Тойота" загинули. 20-річна водійка втекла з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Правоохоронці розшукали водійку "Ауді" та з’ясували деталі правопорушення. Встановлено, що за деякий час до зіткнення знайомий жінки дозволив їй прокататися на авто знаючи, що вона перебувала напідпитку. Після ДТП чоловік та жінка втекли з місця події.

"Як з’ясували поліцейські, у червні цього року суд позбавив порушницю права керування транспортними засобами за порушення правил дорожнього руху, а саме – керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння", - повідомили поліцейські.

Також правоохоронці затримали 34-річого чоловіка, який перебував разом з водійкою.

Дівчині повідомили про підозру за:

  • ч. 4 ст. 286-1 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння;
  • ч. 1 ст. 382 - невиконання судового рішення.

Чоловіку також повідомили про підозру за ст. 287 Кримінального кодексу України - допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 25 жовтня у Києві автомобіль виїхав на тротуар і здійснив наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Драгер показав, що водій був тверезим.

Новини ДТП
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