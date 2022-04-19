На Київщині окупанти вбили понад 1000 мирних жителів, - Нацполіція
У Київській області внаслідок російської військової агресії загинуло понад 1000 цивільних
Про це заявив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє у Facebook пресслужба відомства.
"На Київщині в результаті російської агресії загинуло вже понад 1000 цивільних осіб", - сказав Нєбитов.
Поліцейський зазначив, що лише у Бучі станом на 19 квітня виявили понад 420 тіл загиблих.
При цьому статистика загиблих зростає, оскільки люди повертаються до своїх населених пунктів і знаходять тіла.
Так, упродовж однієї доби до моргів Київщини привезли тіла 48 людей.
Також у квітні зафіксовано 12 випадків підриву людей на вибухонебезпечних предметах, які залишили окупанти.
- Нагадаємо, ООН за 54 доби повномасштабного вторгнення Росії зафіксувала 2072 смерті мирних жителів України.
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