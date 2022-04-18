Про це повідомляють з УВКПЛ 18 квітня.

"З 4 години ранку 24 лютого 2022 року, коли розпочався збройний напад Російської Федерації, до 24 години ночі 17 квітня (за місцевим часом) Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 4890 жертв серед цивільного населення України: 2072 убитих та 2818 поранених", - йдеться в повідомленні.

Серед убитих - 537 чоловіків, 327 жінок, 38 дівчаток та 60 хлопчиків, 71 дитина, а також 1039 дорослих, стать яких поки що не відома. Поранені 327 чоловіків, 253 жінки, 56 дівчаток та 61 хлопчик, а також 155 дітей та 1 966 дорослих, стать яких також не відома.



Більшість смертей та поранень зумовлені застосуванням боєприпасів та вибухових речовин із великою площею ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари, - наголошується у повідомленні.

УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів очікують на підтвердження.

Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська область), Тростянця (Сумська область), де є повідомлення про численні жертви серед населення. Ці цифри поки не потрапили у звіт.

Нагадаємо, у Харкові окупанти ракетою знищили американську гуманітарну кухню, є постраждалі.

Очільник Луганської ОВА повідомив, що окупанти обстріляли "швидку", яка їхала за пораненим цивільним у Кремінній.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb