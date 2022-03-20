На Київщині окупанти здійснили авіаудар, продовжуються бойові дії та евакуація, - Нацполіція

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Еспресо.TV

"Цієї доби бойові дії проходили по всій території Бучанської, Макарівської, Ірпінськї та Бородянської громад. Окупанти здійснили авіаудар у напрямку села Забуяння. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

В той же час на Бучанщині поліцейські та органи місцевого самоврядування продовжують евакуацію громадян з Бородянки. 19 березня з окупованих Бучі та Ворзеля правоохоронці вивезли понад 300 мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

У Вишгородському районі в напрямку села Лютіж тривають бойові дії. Нагадаємо, що напередодні ворог здійснив два авіоудари в Нових Петрівцях. Спільно із місцевою владою поліцейські вживають заходів щодо ліквідації задимлення.

"Поліцейські продовжують евакуацію населення. З Чернігівського напрямку поліцейські Вишгорода також супроводили близько 3000 осіб, надали речі першої необхідності та проявили поліцейське піклування. З віддалених сіл – Катюжанки, Димера та Демидова днями евакуйовано близько 300 осіб.

19 березня успішно завершилась евакуація на Броварщині, де поліцейські, рятувальники та Червоной Хрест врятували понад 2300 осіб з окупованої Богданівки та Заворичів", - інформують у поліції.

На Бориспільщині проводиться евакуація дітей із села Щасливе. Ситуація в районі контрольована.

На Білоцерківщині, Обухівщині, Фастівщині та Бориспільщині ситуація контрольована. Поліцейські продовжують нести службу у посиленому режимі.

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