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Головна війна з Росією На Київщині окупанти здійснили авіаудар, продовжуються бойові дії та евакуація, - Нацполіція

На Київщині окупанти здійснили авіаудар, продовжуються бойові дії та евакуація, - Нацполіція

20 березня, 2022 неділя
19:14
війна з Росією Нацполіція

За минулу добу вдалося вивезти близько 6 тисяч осіб та завдати відчутних втрат ворогу

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Еспресо.TV

"Цієї доби бойові дії проходили по всій території Бучанської, Макарівської, Ірпінськї та Бородянської громад. Окупанти здійснили авіаудар у напрямку села Забуяння. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

В той же час на Бучанщині поліцейські та органи місцевого самоврядування продовжують евакуацію громадян з Бородянки. 19 березня з окупованих Бучі та Ворзеля правоохоронці вивезли понад 300 мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

У Вишгородському районі в напрямку села Лютіж тривають бойові дії. Нагадаємо, що напередодні ворог здійснив два авіоудари в Нових Петрівцях. Спільно із місцевою владою поліцейські вживають заходів щодо ліквідації задимлення.

"Поліцейські продовжують евакуацію населення. З Чернігівського напрямку поліцейські Вишгорода також супроводили близько 3000 осіб, надали речі першої необхідності та проявили поліцейське піклування. З віддалених сіл – Катюжанки, Димера та Демидова днями евакуйовано близько 300 осіб.

19 березня успішно завершилась евакуація на Броварщині, де поліцейські, рятувальники та Червоной Хрест врятували  понад 2300 осіб з окупованої Богданівки та Заворичів", - інформують у поліції.

На Бориспільщині проводиться евакуація дітей із села Щасливе. Ситуація в районі контрольована.

На Білоцерківщині, Обухівщині, Фастівщині та Бориспільщині ситуація контрольована. Поліцейські продовжують нести службу у посиленому режимі.

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евакуація
Київська область
поліція
авіаудар
бої
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