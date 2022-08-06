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На Київщині поліцейські вилучили у членів наркоугруповання психотропні речовини на 36 млн грн

6 серпня, 2022 субота
19:10
Кримінал

Троє мешканців Фастівського району Київської області облаштували нарколабораторію у домоволодінні одного із членів угруповання, де виготовляли екстазі та амфетамін

Про це повідомили на офіційному сайті Національної поліції України.

Окрім цього відомо, що готову продукцію фігуранти збували гуртовими партіями по всій країні, отримуючи щомісяця понад 10 мільйонів гривень прибутку.

Встановлено, що організував наркобізнес 25-річний чоловік та ще двоє мешканців Київської області, віком 25 та 34 років.

"Лідер обладнав нарколабораторію у господарському  приміщенні одного із членів  угруповання, де виготовляв амфетамін та пігулки екстазі. Прекурсори він замовляв через Інтернет, а готову продукцію передавав своїм спільникам, які займалися її фасуванням та збутом. Щомісяця фігуранти виготовляли близько 30 кг психотропних речовин, які збували гуртовими партіями по всій країні за допомогою сервісу поштових відправлень", - йдеться у повідомленні. 

Загальна вартість вилучених заборонених речовин за цінами "чорного" ринку становить близько 36 мільйонів гривень. 

Вилучені речові докази скеровані на проведення відповідних експертних досліджень.

"За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах) Кримінального кодексу України", - повідомляє Національна поліція України.

Подальші процесуальні рішення, зокрема повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу будуть прийняті після надходження результатів експертиз. За вчинене зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Нагадаємо, 1 липня поліцейські на Буковині виявили понад 300 кущів коноплі, які чоловік вирощував в теплиці.
  • 5 липня у місті Мукачево співробітники поліції викрили 19-річного місцевого мешканця на наркозлочині.

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Київщина
поліція
Фастів
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