На Київщині повністю відновили рух Варшавською трасою, який було пошкоджено внаслідок бойових дій
На Київщині після бойових дій повністю відновили рух на ділянці Київ – Житомир Варшавської траси
Про це повідомляє у фейсбуці міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За попередніми даними, рух сполученням Київ – Житомир повністю відновлено по Варшавській трасі.
Повідомляється, що сьогодні було закінчено роботи з відновлення руху мостом через річку Тетерів. Це насипний міст із буту та щебенево-піщаної суміші, по краю споруди встановлено бетонні блоки.
Як відомо, Укравтодор розпочав процес відновлення проїзду одразу після звільнення Київщини від російських окупантів та розмінування доріг.
Попередньо повідомлялося, що на Варшавській трасі за час ведення бойових дій було пошкоджено три штучні споруди.
Станом на сьогодні зруйновані мости знову запрацювали. Крім того, було відновлено сполучення Києва з Житомирщиною автомобільною дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин.
- Нагадаємо, що 4 травня у Вишгородському районі Києва Держспецтранспорт почав будувати тимчасовий міст
- А 9 квітня в Ірпені збудували тимчасову насипну переправу
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.16
Купівля 31.16Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе