На Київщині повністю відновили рух Варшавською трасою, який було пошкоджено внаслідок бойових дій

Про це повідомляє у фейсбуці міністр інфраструктури Олександр Кубраков.



За попередніми даними, рух сполученням Київ – Житомир повністю відновлено по Варшавській трасі.

Повідомляється, що сьогодні було закінчено роботи з відновлення руху мостом через річку Тетерів. Це насипний міст із буту та щебенево-піщаної суміші, по краю споруди встановлено бетонні блоки.

Як відомо, Укравтодор розпочав процес відновлення проїзду одразу після звільнення Київщини від російських окупантів та розмінування доріг.



Попередньо повідомлялося, що на Варшавській трасі за час ведення бойових дій було пошкоджено три штучні споруди.



Станом на сьогодні зруйновані мости знову запрацювали. Крім того, було відновлено сполучення Києва з Житомирщиною автомобільною дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин.



Нагадаємо, що 4 травня у Вишгородському районі Києва Держспецтранспорт почав будувати тимчасовий міст

А 9 квітня в Ірпені збудували тимчасову насипну переправу