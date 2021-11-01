На Київщині правоохоронці викрили групу автокрадіїв

Про це повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ.



Зокрема зловмисники приїхали до фермера з села Халеп’я, і поки один розмовляв з чоловіком і пропонував інвестиції, його поплічники викрали гроші. Крадії припаркували автівку біля машини фермера так, щоб непомітно пограбувати.



Зловмисники обікрали чоловіка на 250 тисяч гривень і 7 тисяч доларів.



Поліція з’ясувала, що крадіжки були здійснені на різних автомобілях, щоб зловмисників було складно вирахувати.



У результаті оперативно-розшукових заходів було знайдено автомобіль і встановлено особи зловмисників - ними виявилися 56-річний мешканець Кривого Рогу й 41-річний киянин.



Їх затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За місцем проживання затриманих були проведені обшуки й вилучені речові докази.



Зараз поліція з’ясовує причетність чоловіків до скоєння аналогічних злочинів у Київській області та розшукує третього фігуранта.



За фактами крадіжок відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 185 Кримінального кодексу України, що загрожує ув’язненням на термін від трьох до шести років.



Одному з фігурантів справи вже повідомили про підозру. Суд призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Розглядають питання про повідомлення підозри іншому крадію.