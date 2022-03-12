Окупанти скинули щонайменше 6 ракет в районі військового аеродрому у Василькові

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Київській області.



Внаслідок вибуху загорівся склад з боєприпасами.



"Потужний авіаудар по Василькову. Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа", - йдеться у повідомленні.



На місці працюють рятувальники. Поліція перевіряє чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформація про потерпілих уточнюється.



Нагадаємо, станом на 06.00 12 березня, сили оборони України стримують наступ, ворог деморалізований та відступає.