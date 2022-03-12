Окупанти скинули щонайменше 6 ракет в районі військового аеродрому у Василькові
12 березня, близько 7 ранку у Василькові окупанти скинули 6 ракет в район військового аеродрому
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Київській області.
Внаслідок вибуху загорівся склад з боєприпасами.
"Потужний авіаудар по Василькову. Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють рятувальники. Поліція перевіряє чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформація про потерпілих уточнюється.
Також у Василькові після авіаудару горить нафтобаза. У селі Крячки окупант вночі обстріляв нафтобазу. Про це написав у Telegram голова Київської ОДА.
- Нагадаємо, станом на 06.00 12 березня, сили оборони України стримують наступ, ворог деморалізований та відступає.
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