У Бородянці на Київщині рятувальники дістали понад 200 людей з-під завалів
У Бородянці Київської області рятувальники звільнили понад 20 людей, які спустилися в "укриття" й опинилися під завалами
Про це повідомив пресцентр ДСНС у Telegram.
"Рятувальники Бучанського району Київської області спільно з волонтерами евакуювали більше двохсот мешканців Бородянки. Люди більше двох діб були заблоковані під завалами будівель, знаходились в підвалах і погребах", - йдеться у повідомленні.
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