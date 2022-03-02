У Бородянці на Київщині рятувальники дістали понад 200 людей з-під завалів

Про це повідомив пресцентр ДСНС у Telegram.



"Рятувальники Бучанського району Київської області спільно з волонтерами евакуювали більше двохсот мешканців Бородянки. Люди більше двох діб були заблоковані під завалами будівель, знаходились в підвалах і погребах", - йдеться у повідомленні.





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