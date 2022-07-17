Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у телеграмі.

"Громада села Михайлівка-Рубежівка прийняла сьогодні важливе і по-справжньому історичне рішення - прихожани церкви Архангела Михаїла проголосувала за вихід із УПЦ московсього патріархату і перехід до Православної церкви України", - наголосив він.

20 квітня голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк підписав розпорядження про перехід трьох релігійних громад Київщини з УПЦ московського патріархату до Православної Церкви України.

19 травня парафія в ім’я святих Косьми та Даміана в Сукачах Іванківського району Київщини перейшла з УПЦ МП до ПЦУ.

Станом на 24 травня понад 400 церковних громад в Україні перейшли з УПЦ МП до ПЦУ після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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