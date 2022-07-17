На Київщині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
На Київщині 17 липня церква Архангела Михаїла в Михайлівці-Рубежівці перейшла з московського патріархату до ПЦУ
Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у телеграмі.
"Громада села Михайлівка-Рубежівка прийняла сьогодні важливе і по-справжньому історичне рішення - прихожани церкви Архангела Михаїла проголосувала за вихід із УПЦ московсього патріархату і перехід до Православної церкви України", - наголосив він.
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- Станом на 24 травня понад 400 церковних громад в Україні перейшли з УПЦ МП до ПЦУ після початку повномасштабного вторгнення Росії.
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