Про це у фейсбуці повідомила Переяславсько-Вишневська єпархія.

"19 травня парафія в ім’я святих Косьми і Даміана у селі Сукачі Іванківського району Київської області разом з настоятелем протоієреєм Миколаєм Гринівим, відповідно до поданого прохання, була прийнята до складу Переяславсько-Вишневської єпархії Православної Церкви України з юрисдикції Української Православної Церкви Московського Патріархату. Про що видано відповідний указ", - ідеться в заяві.

На знак благословення керівник єпархії передав громаді Богослужбове Євангеліє українською мовою.

20 квітня голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк підписав розпорядження про перехід трьох релігійних громад Київщини з УПЦ московського патріархату до Православної Церкви України.

13 травня 6 парафій Московського патріархату на Житомирщині перейшли до ПЦУ.

15 травня в Луцьку перший храм перейшов з Московського патріархату до ПЦУ.

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