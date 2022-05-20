На Київщині одна з парафій перейшла з московського патріархату до ПЦУ
Парафія в ім’я святих Косьми та Даміана в Сукачах Іванківського району перейшла з московського патріархату до ПЦУ
Про це у фейсбуці повідомила Переяславсько-Вишневська єпархія.
"19 травня парафія в ім’я святих Косьми і Даміана у селі Сукачі Іванківського району Київської області разом з настоятелем протоієреєм Миколаєм Гринівим, відповідно до поданого прохання, була прийнята до складу Переяславсько-Вишневської єпархії Православної Церкви України з юрисдикції Української Православної Церкви Московського Патріархату. Про що видано відповідний указ", - ідеться в заяві.
На знак благословення керівник єпархії передав громаді Богослужбове Євангеліє українською мовою.
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