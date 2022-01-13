На Київщині спалахнула пожежа на складі з автомобільними шинами: до ліквідації залучено 7 одиниць техніки ДСНС

Про це повідомляє ДСНС.



Пожежа спалахнула о 9:21 13 січня. Вогонь охопив площу близько 500 кв. м. Як повідомляють рятувальники, жертв і постраждалих немає.



До гасіння вогню залучили 27 осіб та 7 од. техніки ДСНС.



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