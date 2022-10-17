На Київщині та Черкащині спрацювала ППО
Ввечері 17 жовтня жителів Київської та Черкаської областей попередили про роботу сил ППО
Про це повідомили очільники Київської ОВА Олексій Кулеба, Черкаської ОВА Ігор Табурець та мер Борисполя Володимир Борисенко.
"Жителі Київщини! Перебувайте в укриттях! Подбайте про себе та своїх близьких. В області працюють сили ППО", - написав Кулеба.
Своєю чергою мер Борисполя наголосив на роботі сил ППО: "Ситуація контрольована, наші Зборні сили працюють на "відмінно". Але небезпека не зникає. Вуличне освітлення відімкнене для того, щоб було краще видно і з ціллю економії також. Яскрава смужка світла - це наші військові намагаються розгледіти ворожі дрони, тому не панікуйте, знаходьтесь в укриттях".
Також на території Броварської громади спрацювала ППО.
"Інформації про руйнування немає. Зберігайте спокій!" - зазначив міський голова Броварів Ігор Сапожко.
А очільник Черкаської ОВА закликав убезпечитися місцевих.
"Убезпечтеся! Висока ймовірність атаки дронами. В області працюють сили ППО", - зауважив він.
- Уранці 17 жовтня в Києві прогриміли вибухи, адже росіяни вдарили по житловому будинку. Врятовано 19 людей, четверо - загинуло.
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