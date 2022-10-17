На Київщині та Черкащині спрацювала ППО

Про це повідомили очільники Київської ОВА Олексій Кулеба, Черкаської ОВА Ігор Табурець та мер Борисполя Володимир Борисенко.

"Жителі Київщини! Перебувайте в укриттях! Подбайте про себе та своїх близьких. В області працюють сили ППО", - написав Кулеба.

Своєю чергою мер Борисполя наголосив на роботі сил ППО: "Ситуація контрольована, наші Зборні сили працюють на "відмінно". Але небезпека не зникає. Вуличне освітлення відімкнене для того, щоб було краще видно і з ціллю економії також. Яскрава смужка світла - це наші військові намагаються розгледіти ворожі дрони, тому не панікуйте, знаходьтесь в укриттях".

Також на території Броварської громади спрацювала ППО.

"Інформації про руйнування немає. Зберігайте спокій!" - зазначив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

А очільник Черкаської ОВА закликав убезпечитися місцевих.

"Убезпечтеся! Висока ймовірність атаки дронами. В області працюють сили ППО", - зауважив він.

Уранці 17 жовтня в Києві прогриміли вибухи, адже росіяни вдарили по житловому будинку. Врятовано 19 людей, четверо - загинуло.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb