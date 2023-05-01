На Київщині тестуватимуть систему оповіщення: мешканців просять не панікувати
На Київщині 1 травня проводитимуть тестування системного оповіщення населення про загрози. Мешканців області просять зберігати спокій
Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
"Контрольна технічна перевірка спрацювання діючих електромеханічних сирен проводитиметься 1 травня", - розповіли в ОВА.
"Мета — протестувати програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення", - пояснили там.
Людей попередили, що на сьогодні заплановано декілька включень звукових сирен у проміжку 15:00—15:20.
"Просимо жителів Київщини зберігати спокій — роботи планові", - наголосили в ОВА.
- У ніч на 1 травня російські окупанти масовано обстріляли Україну, ППО збила 15 із 18 ракет.
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