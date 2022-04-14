На Київщині від початку розмінувань знешкодили майже 14 тис. вибухонебезпечених предметів, – голова ОВА

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Телеграм.



"Упродовж минулої доби, 13 квітня, рятувальники обстежили такі населені пункти Бучанського, Броварського та Вишгородського районів, як: Ірпінь, Буча, Бородянка, Іванків, Гостомель, Димер, Гоголів, Бервиця, Плоське, Мила, Озерщина, Дмитрівка, Демидів, Козаровичі, Стоянка, Рудницьке, Лук'янівка, Перемога, Селище, Велика Димерка, Богданівка, Залісся, Рудня Шпилівська, СТ "Чайка", СТ "Книга", – написав Павлюк.



За добу рятувальники обстежили 559,91 га території та 14 об'єктів інфраструктури. Протягом 13 квітня фахівці ДСНС знешкодили 499 вибухонебезпечених предметів, тоді як від початку розмінувань рятувальники перевірили більше тисячі га території, 560 об'єктів.



Загалом обстежено майже 73 тис. км автодоріг, 252 км ліній електропередач, 2 км газопроводу.

Нагадаємо, ситуація з мінуванням залишається складною, відтак Мінреінтеграції запустило смс-інформування про небезпеку мін та вибухонебезпечних предметів.

"Знешкоджено 13 936 одиниць вибухонебезпечених предметів", – повідомив Павлюк.