Українців попереджатимуть смс-повідомленнями про небезпеку мін та вибухонебезпечних предметів
Ситуація з мінуванням залишається складною, відтак Мінреінтеграції запустило смс-інформування про небезпеку мін та вибухонебезпечних предметів
Про це Мінреінтеграції повідомило в телеграм.
"Мінреінтеграції у співпраці з операторами мобільного зв’язку ПрАТ "ВФ Україна" забезпечило SMS-інформування громадян України про небезпеку мін та вибухонебезпечних предметів, а також - правила безпечної поведінки у разі їх виявлення", – йдеться у повідомленні.
У мінстерстві називають ситуацію з мінуванням надскладною: окупанти постійно залишають по собі мінні пастки. Ворог використовує різноманітні види вибухонебезпечних предметів.
Зазначається, що один необережний крок, недостатня освіченість - можуть призвести до фатальних наслідків, оскільки міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де.
Через смс-розсилку Мінреінтеграції сподівається ознайомити з основними правилами поводження з вибухонебезпечними предметами якомога більше українців.
Нагадаємо, влада повідомляє, що розмінування Бучі, Ірпеня та Гостомеля триває, повертатися туди зарано.
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