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Українців попереджатимуть смс-повідомленнями про небезпеку мін та вибухонебезпечних предметів

14 квітня, 2022 четвер
06:27
Наука Увага міни

Ситуація з мінуванням залишається складною, відтак Мінреінтеграції запустило смс-інформування про небезпеку мін та вибухонебезпечних предметів 

Про це Мінреінтеграції повідомило в телеграм.
 
"Мінреінтеграції у співпраці з операторами мобільного зв’язку ПрАТ "ВФ Україна" забезпечило SMS-інформування громадян України про небезпеку мін та вибухонебезпечних предметів, а також - правила безпечної поведінки у разі їх виявлення", – йдеться у повідомленні.

У мінстерстві називають ситуацію з мінуванням надскладною: окупанти постійно залишають по собі мінні пастки. Ворог використовує різноманітні види вибухонебезпечних предметів.
 
Зазначається, що один необережний крок, недостатня освіченість - можуть призвести до фатальних наслідків, оскільки міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де.

Через смс-розсилку Мінреінтеграції сподівається ознайомити з основними правилами поводження з вибухонебезпечними предметами якомога більше українців.

Нагадаємо, влада повідомляє, що розмінування Бучі, Ірпеня та Гостомеля триває, повертатися туди зарано.


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техніка
війна з Росією
міни
повідомлення
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