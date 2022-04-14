Українців попереджатимуть смс-повідомленнями про небезпеку мін та вибухонебезпечних предметів

Про це Мінреінтеграції повідомило в телеграм.



"Мінреінтеграції у співпраці з операторами мобільного зв’язку ПрАТ "ВФ Україна" забезпечило SMS-інформування громадян України про небезпеку мін та вибухонебезпечних предметів, а також - правила безпечної поведінки у разі їх виявлення", – йдеться у повідомленні.



У мінстерстві називають ситуацію з мінуванням надскладною: окупанти постійно залишають по собі мінні пастки. Ворог використовує різноманітні види вибухонебезпечних предметів.



Зазначається, що один необережний крок, недостатня освіченість - можуть призвести до фатальних наслідків, оскільки міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де.



Через смс-розсилку Мінреінтеграції сподівається ознайомити з основними правилами поводження з вибухонебезпечними предметами якомога більше українців.



Нагадаємо, влада повідомляє, що розмінування Бучі, Ірпеня та Гостомеля триває, повертатися туди зарано.



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