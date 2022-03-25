На Київщині вводять комендантську годину до ранку 26 березня
По всій Київській області з 25 до 26 березня з 20:00 до 7:00 діятиме комендантська година
Про це повідомив голова ОВА Олександр Павлюк у Telegram.
"Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи)", - написав він.
Павлюк попросив під час комендантської години бути вдома або в укриттях.
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