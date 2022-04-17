На Київщині за час повномасштабної війни проти України росіяни пошкодили та зруйнували 1875 об'єктів
З 24 лютого на Київщині окупанти пошкодили 1329 об'єктів, іще 546 повністю зруйнували
Про це повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.
"За попередньою оперативною інформацією територіальних громад Київщини, значних ушкоджень та руйнувань зазнали 1875 об’єктів. З них: 546 зруйновано повністю, 1329 частково ушкоджено", - зазначив він.
Росіяни повністю знищили 28 багатоповерхових будинків, 441 приватну садибу, 8 закладів освіти, 4 заклади охорони здоров’я, 8 закладів культури та 2 спортивні заклади.
Значні руйнування виявили в селі Мила Дмитрівської громади, де повністю знищені два верхні поверхи шестиповерхівки. У Зазальцях Бородянської громади окупанти зруйнували житловий фонд. У Бородянці з 29 багатоповерхових житлових будинків 8 повністю знищені, 21 - частково. В Обуховичах Іванківської громади росіяни пошкодили будинки, бібліотеку й актову залу. у Катюжанці вони розграбували та зруйнували школу. У Святопетрівці Білогородської громади знищені двоповерхові приватні житлові будинки.
В андріївці Макарівської громади вщент зруйновано більше 10 будівель, інші мають значні пошкодження. У Макарові пошкоджено близько 40% будівель. У Термахівці Іванківської громади окупанти повністю знищили близько 5 приватних житлових будинків. У Демидові Димерської громади виявили підтоплення будинків унаслідок підриву дамби на річці Ірпінь.
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