На Київщині за добу затримали 8 мародерів, - голова ОВА

Про це повідомив голова Київскої ОВА Олександр Павлюк у Телеграм.



"Упродовж минулої доби на Київщині: затримали 8 мародерів; на спецлінії "102" зареєстрували 41 повідомлення про замінування; рятувальники ліквідували 6 пожеж", – повідомив він.



У цілому із початку повномасштабного вторгнення Росії громадяни у Київській області подали до правоохоронних органів 4308 заяв про підпали, вибухи чи замінування в пристоличному регіоні.



За словами Павлюка, найбільше звернень надходять з Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко не виключив, що російські війська знову спробують взяти столицю.

6 квітня Кличко закликав киян поки не повертатись у столицю, адже в місті залишається велика ймовірність обстрілів.