РФ може здійснити ще одну спробу взяти Київ, - Кличко
Міський голова Києва Віталій Кличко не виключив, що російські війська знову спробують взяти столицю
Він оприлюднив відео з інтерв'ю каналу ABC у своєму Telegram.
"Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби орків "взяти Київ за 2 дні". І столиця має й надалі бути готова до оборони", - сказав мер
Його брат Володимир у тому ж інтерв'ю заявив: "Ми очікуємо, що російські війська повернуться й будуть атакувати столицю України".
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