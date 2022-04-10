РФ може здійснити ще одну спробу взяти Київ, - Кличко

Він оприлюднив відео з інтерв'ю каналу ABC у своєму Telegram.

"Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби орків "взяти Київ за 2 дні". І столиця має й надалі бути готова до оборони", - сказав мер



Його брат Володимир у тому ж інтерв'ю заявив: "Ми очікуємо, що російські війська повернуться й будуть атакувати столицю України".



