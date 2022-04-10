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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ може здійснити ще одну спробу взяти Київ, - Кличко

РФ може здійснити ще одну спробу взяти Київ, - Кличко

10 квітня, 2022 неділя
23:11
війна з Росією брати Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко не виключив, що російські війська знову спробують взяти столицю

Він оприлюднив відео з інтерв'ю каналу ABC у своєму Telegram.

"Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби орків "взяти Київ за 2 дні". І столиця має й надалі бути готова до оборони", - сказав мер

Його брат Володимир у тому ж інтерв'ю заявив: "Ми очікуємо, що російські війська повернуться й будуть атакувати столицю України".

 

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Володимир Кличко
Віталій Кличко
атака
Київ
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