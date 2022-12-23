На Київщині заборонили використання феєрверків, петард і бенгальських вогнів
У Київській області заборонили використання феєрверків, петард і бенгальських вогнів, яким зазвичай супроводжується святкування Нового року
Про це йдеться в повідомленні Бориспільської районної держадміністрації.
З огляду на дію в Україні режиму воєнного стану, "на території Київської області фізичним та юридичним особам, у тому числі суб’єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів, об’єктів соціально-культурного, побутового, торгівельного та іншого призначення реалізацію та використання піротехнічних засобів (феєрверків, бенгальських вогнів, петард, тощо) заборонено", підкреслили в пресслужбі.
- У новорічну ніч у Києві, ймовірно, не скасовуватимуть комендантську годину.
- У столиці встановили Ялинку незламності, однак проведення новорічних святкових заходів не передбачено.
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