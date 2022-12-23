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На Київщині заборонили використання феєрверків, петард і бенгальських вогнів

23 грудня, 2022 п'ятниця
15:41
Суспільство Піротехніка, салюти, феєрверки

У Київській області заборонили використання феєрверків, петард і бенгальських вогнів, яким зазвичай супроводжується святкування Нового року

Про це йдеться в повідомленні Бориспільської районної держадміністрації.

З огляду на дію в Україні режиму воєнного стану, "на території Київської області фізичним та юридичним особам, у тому числі суб’єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів, об’єктів соціально-культурного, побутового, торгівельного та іншого призначення реалізацію та використання піротехнічних засобів (феєрверків, бенгальських вогнів, петард, тощо) заборонено", підкреслили в пресслужбі.

  • У новорічну ніч у Києві, ймовірно, не скасовуватимуть комендантську годину.
  • У столиці встановили Ялинку незламності, однак проведення новорічних святкових заходів не передбачено.

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