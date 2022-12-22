У Кличка заявили, що в новорічну ніч у Києві, ймовірно, не скасовуватимуть комендантську годину
Столична влада схиляється до того, аби не скасовувати комендантську годину в новорічну ніч, адже в Києві не планується жодних публічних святкувань
Про це сказав заступник київського міського голови Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Київ".
За його словами, гірлянду на ялинці на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, а також намагатимуться і вечорами, "щоби кияни могли відчути елемент свята".
"Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Жодних великих святкувань у столиці Нового року та Різдва не буде. Привезти дитину до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки - так", - заявив Бондаренко.
Він наголосив, що ялинку не підсвічуватимуть на час повітряної тривоги.
Нині комендантська година в столиці триває з 23 до 5 ранку.
- 13 грудня на сайті Київради було опубліковано петицію з проханням скасувати комендантську годину в столиці у ніч на 1 січня 2023 року.
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