На Київщині запрацював єдиний номер виклику екстрених служб 112

Про це повідомляє Мінінтеграції з посиланням на очільника МВС Ігора Клименка.

Номер 112 можна використовувати як альтернативу гарячим лініям пожежної служби - 101, поліції - 102, швидкої медичної допомоги - 103 та газової служби - 104, щоб не витрачати час на дзвінки в кожну службу окремо. Оператори єдиної екстреної служби самостійно скерують запити до необхідних підрозділів реагування.

Телефонна служба відтепер буде приймати звернення і від людей із порушенням слуху чи мовлення.

У МВС нагадують, що запровадження єдиного номера для виклику екстрених служб почалось у Києві, а вже за майже 3 місяці надійшло понад 167 тис. викликів, які найчастіше скеровувалися до Національної поліції України.