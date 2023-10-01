На Київщині запрацював єдиний номер виклику екстрених служб 112
Єдиний номер виклику екстрених служб 112, призначений для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації повноцінно запрацював на території Київської області
Про це повідомляє Мінінтеграції з посиланням на очільника МВС Ігора Клименка.
Номер 112 можна використовувати як альтернативу гарячим лініям пожежної служби - 101, поліції - 102, швидкої медичної допомоги - 103 та газової служби - 104, щоб не витрачати час на дзвінки в кожну службу окремо. Оператори єдиної екстреної служби самостійно скерують запити до необхідних підрозділів реагування.
Телефонна служба відтепер буде приймати звернення і від людей із порушенням слуху чи мовлення.
У МВС нагадують, що запровадження єдиного номера для виклику екстрених служб почалось у Києві, а вже за майже 3 місяці надійшло понад 167 тис. викликів, які найчастіше скеровувалися до Національної поліції України.
- Запровадження єдиного номера 112 є одним із зобов’язань України відповідно до Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом.
- 22 листопада Україна підписала меморандум про співпрацю з Австрією у сфері цифровізації, країна надасть генератори для підтримки роботи українських серверів та іншої цифрової інфраструктури.
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