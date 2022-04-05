На Київщині журналістам дозволили працювати під час посиленої комендантської години

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

"Дуже важливо, щоб весь світ побачив ті жахіття, які принесли на нашу землю загарбники. Тому прийнято рішення дозволити роботу журналістів у звільнених населених пунктах Київщини і під час посиленого комендантського часу, за погодженням з місцевою владою та представниками національної поліції безпечних шляхів руху", - зазначив Павлюк.

Ввін наголосив, що людям, які виїхали, повертатися на визволені території поки що небезпечно. Профільні служби проводять там роботи з розмінування та зачистки.

Про можливість повернутись додому влада поінформує додатково.

Як відомо, комендантська година у визволених районах Київщини продовжена до 06:00 7 квітня. Місцевим жителям категорично забороняється пересуватися населеними пунктами та перебувати в громадських місцях. У цих населених працює спеціальна обласна моніторингова група, що фіксує наслідки агресії Росії та знищення цивільної інфраструктури.

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