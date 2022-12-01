На Київщині знищуватимуть вибухонебезпечні предмети: просять зберігати спокій

Про це пише Telegram-канал Київської військової адміністрації.

"У Вишгородському районі – знищення вибухонебезпечних предметів. Від 13:00 до 16:00 підрозділи ДСНС проводитимуть роботи з ліквідації ВНП. У зв'язку з цим жителі деяких громад можуть чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.



Мешканців закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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