На київській Троєщині таксист-порушник відправив Infiniti в опору рекламного щита
Ввечері у неділю, 1 серпня 2021 року, на вулиці Теодора Драйзера, що в Деснянському районі міста Києва сталася дорожня аварія за участю кросовера Infiniti та легковика Volkswagen однієї зі служб таксі. Є потерпіла людина
Подробиці розповідають ВартовіЕспресо.
Як розповіли свідки, водій таксі вирішив повернути ліворуч з середньої смуги та не пропустив кросовер, що рухався лівою смугою в попутному напрямку.
Для жінки-водія Infiniti такий маневр таксіста став несподіванкою, вона зачепила лівий передній кут Volkswagen, після чого некерований Infiniti вилетів на тротуар та протаранив опору рекламного щита.
Медики "швидкої" госпіталізували жінку-водія Infiniti та її пасажира. Водій таксі не постраждав.
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