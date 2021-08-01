Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал На київській Троєщині таксист-порушник відправив Infiniti в опору рекламного щита

На київській Троєщині таксист-порушник відправив Infiniti в опору рекламного щита

1 серпня, 2021 неділя
21:36
Кримінал

Ввечері у неділю, 1 серпня 2021 року, на вулиці Теодора Драйзера, що в Деснянському районі міста Києва сталася дорожня аварія за участю кросовера Infiniti та легковика Volkswagen однієї зі служб таксі. Є потерпіла людина

Подробиці розповідають ВартовіЕспресо.

Як розповіли свідки, водій таксі вирішив повернути ліворуч з середньої смуги та не пропустив кросовер, що рухався лівою смугою в попутному напрямку.

Для жінки-водія Infiniti такий маневр таксіста став несподіванкою, вона зачепила лівий передній кут Volkswagen, після чого некерований Infiniti вилетів на тротуар та протаранив опору рекламного щита.

Медики "швидкої" госпіталізували жінку-водія Infiniti та її пасажира. Водій таксі не постраждав.




















 



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
ДТП
таксі
Троєщина
Вартові.Еспресо
Київ
новини Києва
ДТП Київ
Читайте також:
Північний потік-2
31 липня, 2021 субота
У Конгресі США заборонили Байдену скасовувати санкції проти "Північного потоку-2"
31 липня, 2021 субота
"Рівне - Березне": маршрутник узяв в заставу телефон жінки і вимагав "своїх" 40 грн
Еліна Світоліна
31 липня, 2021 субота
Олімпіада-2020: Світоліна у драматичному матчі виборола бронзу Ігор у Токіо
Київ
+30
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.73
    Купівля 26.73
    Продаж 26.98
  • EUR
    Купівля 31.67
    Продаж 32.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
1 серпня
23:03
В Підмосков'ї контролер порізав ножем пасажира
22:50
Притула пішов у студенти-заочники
22:30
Жириновський пропонує Алієву допомогу "російських солдат". У Баку відповіли
22:15
"У мене зараз немає часу на це", - Dzidzio про пошуки нового кохання
21:57
В Кремлі в отруєнні Навального звинувачують спецслужби Заходу
21:00
"Замовкни й скорися". Як чиновники Лукашенка тиснуть на бігунку Тимановську
20:41
Moderna і Pfizer вирішили підняти ціни, - Financial Times
20:18
Фестиваль в столиці УПА пройде на початку жовтня
19:56
Адвокат Чауса каже, що нарешті знайшов свого підзахисного
19:33
Стало відомо, хто узяв на себе відповідальність за підпали лісів в Туреччині
19:09
З'явилися подробиці стрілянини "во імя Росії-матушкі" на столичній Оболоні
19:00
Інфографіка
Ігор Радівілов
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 2 серпня
18:50
Французький боксер влаштував страйк на Олімпіаді
18:20
У Сумах не можуть знайти господаря собаки, який другий день чекає під лікарнею
18:00
Порівняно зі США, для Милованова уся його діяльність в Україні є "вторинною". Так і сказав
17:33
На фронті помер нацгвардієць із Кривого Рогу, - журналісти
17:13
За 50 років клімат України буде таким як в Австралії, - Бі-бі-сі
16:30
Білоруска Тимановська звернулася по допомогу до МОК
16:00
Куди найбільше продають сексуальних рабинь з України. Названо країни
15:56
Ігор Табанюк
Близькі загиблого пілота Ігоря Табанюка підозрюють, що авіакатастрофа у Коломиї була невипадковою
15:47
Оновлено
Білоруська спортсменка Тимановська розповіла у Токіо правду про НОК Лукашенка. Її намагаються депортувати з Японії
15:31
Туристи з Дніпра застрягли в аеропорту на острові Крит, - ЗМІ
15:07
Андрій Шевченко
Шевченко попрощався зі збірною України
14:39
коронавірус
У Естонії винайшли назальний спрей для захисту від коронавірусу
14:35
Інтерв’ю
Олег Височанський та Ксенія Клим
"Це вже їм був не Крим. Для росіян це було пекло", – автори фільму про кіборга Ігоря Зінича і захисників Донецького аеропорту
14:15
Туреччина, пожежі
У Туреччині через пожежі почали евакуювати туристів
13:49
Танкер Mercer Street
Безпілотник атакував танкер біля узбережжя Оману, є загиблі
13:22
Артем Долгопят
Олімпіада-2020: Гімнаст з України приніс Ізраїлю історичне золото Ігор у Токіо
12:54
Одеса, пожежа
Під Одесою спалахнула масштабна пожежа на складах
12:31
Ленур Теміров (на передньому плані)
Олімпіада-2020: Український борець Теміров програв у півфіналі Ігор у Токіо
12:15
стрілянина в США
У США в кінотеатрі застрелили зірку TikTok та його подругу
11:50
Афганістан
У Афганістані таліби завдали ракетного удару по аеропорту Кандагара
11:27
землетрус
Біля узбережжя Греції стався потужний землетрус
11:15
Марина Бех-Романчук
Олімпіада-2020: Українка Бех-Романчук вийшла до фіналу в стрибках у довжину
10:55
гроші
За півроку українці переказали з-за кордону $6,2 млрд
10:28
Кордон зі Словаччиною
Словаччина відновила пасажирське сполучення з Україною
10:13
Михайло Романчук
Зеленський відреагував на перше українське срібло на Олімпіаді-2020
09:56
вакцинація
За добу в Україні зробили 68,5 тис. щеплень від COVID-19
09:45
Ігор Зінич
"Ігор взяв медичного ранця і пішов у саме пекло", − Ксенія Клим про документальний фільм "Останній медик терміналу"
09:37
Вірмено-азербайджанський кордон
Вірменія звинуватила Азербайджан у обстрілах на кордоні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV