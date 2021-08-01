На київській Троєщині таксист-порушник відправив Infiniti в опору рекламного щита

Подробиці розповідають ВартовіЕспресо.



Як розповіли свідки, водій таксі вирішив повернути ліворуч з середньої смуги та не пропустив кросовер, що рухався лівою смугою в попутному напрямку.



Для жінки-водія Infiniti такий маневр таксіста став несподіванкою, вона зачепила лівий передній кут Volkswagen, після чого некерований Infiniti вилетів на тротуар та протаранив опору рекламного щита.



Медики "швидкої" госпіталізували жінку-водія Infiniti та її пасажира. Водій таксі не постраждав.









































