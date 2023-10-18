На Київському безпековому форумі звернуться до Президента США з приводу України і НАТО

Під час заходу відбудеться презентація звернення Атлантичної Ради до Президента США про вступ України до НАТО.

Позицію провідного аналітичного центру США і американських партнерів представлять:

- Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, Посол США в Україні у 2003-06 роках Джон Гербст;

- Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках, Посол США при НАТО у 1998-2001 роках Александр Вершбоу;

- Посол США при НАТО у 2013-17 роках Генерал Дуглас Люте.

Позицію України щодо вступу до НАТО представлятимуть:

- Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк;

- Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе;

- Директор Київського Безпекового Форуму (КБФ) Данило Лубківський.

Еспресо - медіапартнер Форуму.

Пряма трансляція спеціальної події розпочнеться 23 жовтня, о 15:00 і буде доступна на ресурсах КБФ (Facebook-сторінці Київського Безпекового Форуму – bit.ly/3zAC7Xk, YouTube-сторінці Арсенія Яценюка – bit.ly/3Nnd6Vs) і на ресурсах медіапартнерів:

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