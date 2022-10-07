На кінофестивалі Kharkiv MeetDocs перемогла документалка про життя підлітка

Про це повідомили в Держкіно.

Кінофестиваль Kharkiv MeetDocs оголосив переможців. Нагороду національного конкурсу 6-го Kharkiv MeetDocs отримав фільм "Назовні" режисерки Ольги Журби.

Фільм розповідає про 7 років життя підлітка Роми. Випускник центру реабілітації для дітей, позбавлених батьківського піклування, повертається в рідне провінційне місто. Рома не має ні житла, ні підтримки та у перший день повноліття фактично залишається на вулиці. Під свою опіку хлопця бере старший брат, який нещодавно вийшов із в’язниці. Самостійне життя захоплює Рому у вир карколомних подій, де, як іскри пам’яті, з’являються епізоди з його дитинства: від барикад Революції Гідності до безтурботного перебування в дитячому будинку.

Переможцем глядацького голосування став фільм "Плай" режисерки Єви Джишиашвілі. Спеціальну відзнаку отримала стрічка Володимира Тихого "День українського добровольця".

Найкращим фільмом, на думку журі від Спілки кінокритиків, став "Терикони" Тараса Томенка. Спеціальні відзнаки також отримали "Назовні" Ольги Журби та "Плай" Єви Джишиашвілі.

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