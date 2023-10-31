На Кіровоградщині змінили тривалість комендантської години
З середи, 1 листопада, в Кіровоградській області на дві години збільшать комендантську годину. Вона діятиме з 23:00 до 05:00
Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"З першого листопада на Кіровоградщині змінюється час комендантської години. Розпорядження підписав. Відтепер вона діятиме з 23:00 до 5 години ранку", - написав він.
Райкович закликав власників розважальних, торговельних та закладів громадського харчування скоригувати графік роботи.
"Друзі, нагадую в цей час перебувати на вулицях не можна. Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатись до найближчого укриття", - наголосив очільник ОВА.
Раніше комендантська година на Кіровоградщині діяла з опівночі до четвертої ранку.
- 27 жовтня Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години, який погодила з Національною поліцією та МВС
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