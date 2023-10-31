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На Кіровоградщині змінили тривалість комендантської години

31 жовтня, 2023 вiвторок
11:20
Суспільство комендантська година

З середи, 1 листопада, в Кіровоградській області на дві години збільшать комендантську годину. Вона діятиме з 23:00 до 05:00

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"З першого листопада на Кіровоградщині змінюється час комендантської години. Розпорядження підписав. Відтепер вона діятиме з 23:00 до 5 години ранку", - написав він. 

Райкович закликав власників розважальних, торговельних та закладів громадського харчування скоригувати графік роботи.

"Друзі, нагадую в цей час перебувати на вулицях не можна. Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатись до найближчого укриття", - наголосив очільник ОВА. 

Раніше комендантська година на Кіровоградщині діяла з опівночі до четвертої ранку. 

  • 27 жовтня Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години, який погодила з Національною поліцією та МВС
Україна
комендантська година
Кіровоградщина
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