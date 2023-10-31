На Кіровоградщині змінили тривалість комендантської години

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"З першого листопада на Кіровоградщині змінюється час комендантської години. Розпорядження підписав. Відтепер вона діятиме з 23:00 до 5 години ранку", - написав він.

Райкович закликав власників розважальних, торговельних та закладів громадського харчування скоригувати графік роботи.

"Друзі, нагадую в цей час перебувати на вулицях не можна. Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатись до найближчого укриття", - наголосив очільник ОВА.

Раніше комендантська година на Кіровоградщині діяла з опівночі до четвертої ранку.