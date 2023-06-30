На Кіровоградщині з 1 липня скоротять комендантську годину

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"На Кіровоградщині з 1 липня змінено комендантську годину. Вона діятиме з опівночі до четвертої ранку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що час роботи закладів громадського харчування і проведення масових заходів продовжено до 23:00.