На Кіровоградщині з 1 липня скоротять комендантську годину
З суботи, 1 липня, в Кіровоградській області скоротять комендантську годину. Вона діятиме з опівночі до четвертої ранку
Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"На Кіровоградщині з 1 липня змінено комендантську годину. Вона діятиме з опівночі до четвертої ранку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що час роботи закладів громадського харчування і проведення масових заходів продовжено до 23:00.
- З 20 червня у деяких громадах Нікопольського району Дніпропетровської області змінилась тривалість комендантської години - з 22:00 до 04:00.
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